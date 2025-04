Douglas Luiz fa arrabbiare la Juventus | addio e nuovo big a centrocampo

Douglas Luiz resta ai margini della Juventus e lo sfogo delle scorse ore non fa altro che certificare l’annata fallimentare del brasiliano sotto la Mole.Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato.itArrivato in pompa magna in estate dall’Aston Villa, il nazionale verdeoro non è mai riuscito a trovare continuità nello scacchiere bianconero, frenato dagli infortuni ma anche dalle scelte operate da Thiago Motta. Diverse le esclusioni e le panchine per scelta tecnica del centrocampista, che non ha rispettato le attese dopo l’investimento da 51 milioni di euro complessivi (nell’operazione che ha portato inoltre Barrenechea e Iling-Junior in Inghilterra) dello scorso luglio da parte della ‘Vecchia Signora’. 🔗 Calciomercato.it - Douglas Luiz fa arrabbiare la Juventus: addio e nuovo big a centrocampo L’uscita social del brasiliano può accelerare la cessione in estate: il centrocampista ex Aston Villa pedina di scambio per il mercato estivoresta ai margini dellae lo sfogo delle scorse ore non fa altro che certificare l’annata fallimentare del brasiliano sotto la Mole.(LaPresse) – Calciomercato.itArrivato in pompa magna in estate dall’Aston Villa, il nazionale verdeoro non è mai riuscito a trovare continuità nello scacchiere bianconero, frenato dagli infortuni ma anche dalle scelte operate da Thiago Motta. Diverse le esclusioni e le panchine per scelta tecnica del centrocampista, che non ha rispettato le attese dopo l’investimento da 51 milioni di euro complessivi (nell’operazione che ha portato inoltre Barrenechea e Iling-Junior in Inghilterra) dello scorso luglio da parte della ‘Vecchia Signora’. 🔗 Calciomercato.it

