Douglas Luiz e Alisha Lehmann | finito l' amore tra la coppia juventina seguita da milioni di follower

Douglas Luiz e Alisha Lehmann si sono lasciati. La coppia era arrivata alla Juventus dall'Aston Villa la scorsa estate ma ora la loro relazione sentimentale, iniziata nel 2021, sembra proprio essere giunta al capolinea. Da entrambi i profili social sono scomparse le foto insieme, decisamente. 🔗 Torinotoday.it - Douglas Luiz e Alisha Lehmann: finito l'amore tra la coppia juventina seguita da milioni di follower si sono lasciati. Laera arrivata alla Juventus dall'Aston Villa la scorsa estate ma ora la loro relazione sentimentale, iniziata nel 2021, sembra proprio essere giunta al capolinea. Da entrambi i profili social sono scomparse le foto insieme, decisamente. 🔗 Torinotoday.it

Douglas Luiz-Alisha Lehmann, spunta l’indiscrezione de La Gazzetta: annuncio a sorpresa sulla relazione - Indiscrezione de La Gazzetta dello Sport su Douglas Luiz e Alisha Lehmann: il retroscena sulla relazione dei due bianconeri. Arrivati a Torino la scorsa estate, Douglas Luiz e Alisha Lehmann non hanno vissuto momenti facili nella loro prima stagione in bianconero. Il brasiliano non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante né con Thiago Motta né con Igor Tudor, mentre la calciatrice svizzera, nonostante la conquista dello Scudetto, è stata spesso una seconda scelta. 🔗rompipallone.it

Douglas Luiz e Alisha Lehmann hanno una regola da rispettare sempre quando sono a casa - Quando sono in casa insieme per Douglas Luiz e Alisha Lehmann c'è un argomento tabù di cui non parlano mai: evitano di fare discussioni su un tema preciso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Separazione in casa Juventus: Alisha Lehmann e Douglas Luiz si sarebbero lasciati - L'attaccante svizzera e il centrocampista brasiliano, entrambi arrivato a Torino dall'Aston Villa, non starebbero più insieme 🔗golssip.it

Tra Douglas Luiz e Alisha è finito l’amore: lei vuole restare alla Juve, lui invece... - La calciatrice, per lui, aveva lasciato la sua fidanzata dell'epoca: Ramona Bachmann, sua compagna nella Nazionale svizzera con cui ha vissuto una love story per tre anni. Lehmann e Luiz avevano già ... 🔗gazzetta.it

Douglas Luiz e Alisha Lehmann si lasciano, l'anno terribile del brasiliano della Juventus - Il brasiliano della Juventus douglas Luiz si è sfogato sui social parlando di «infortuni non normali» per il suo scarso impiego quest'anno e sarà multato. Intanto, sarebbe finita la storia d'amore con ... 🔗msn.com

Juventus, Douglas Luiz dopo lo sfogo anche i problemi d’amore: è finita con Alisha Lehmann? E il club vuole punirlo - Juventus, Douglas Luiz continua a vivere una situazione complicata: dopo lo sfogo sui social potrebbe essere multato mentre secondo la Gazzetta sarebbe finita la storia con Alisha Lehmann ... 🔗sport.virgilio.it