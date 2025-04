Douglas Luiz-Alisha Lehmann spunta l’indiscrezione de La Gazzetta | annuncio a sorpresa sulla relazione

Gazzetta dello Sport su Douglas Luiz e Alisha Lehmann: il retroscena sulla relazione dei due bianconeri.Arrivati a Torino la scorsa estate, Douglas Luiz e Alisha Lehmann non hanno vissuto momenti facili nella loro prima stagione in bianconero. Il brasiliano non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante né con Thiago Motta né con Igor Tudor, mentre la calciatrice svizzera, nonostante la conquista dello Scudetto, è stata spesso una seconda scelta.A peggiorare la loro stagione ci sarebbero però anche alcuni problemi fuori dal campo.Douglas Luiz e Alisha Lehmann, problemi anche fuori dal campo: il retroscenaCome svelato da La Gazzetta dello Sport, l'amore tra Douglas Luiz e Alisha Lehmann sarebbe finito. Arrivata insieme dall'Aston Villa la scorsa estate, la coppia formata dai due bianconeri si sarebbe sciolta da tempo.

