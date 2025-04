Doppio ingresso gratuito all’Anfiteatro Campano e al Museo archeologico

archeologico nazionale dell'antica Capua apre le porte alla cultura in occasione della Festa del Lavoro e dell'iniziativa ministeriale Domenica al Museo. Due appuntamenti da non perdere: giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio, l'Anfiteatro Campano, il Museo archeologico nazionale.

Domenica ingresso gratuito all'Anfiteatro e al Museo dell'Antica Capua - Domenica 2 marzo l’Anfiteatro campano e il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere aderiscono alla "Domenicalmuseo" con l’apertura ad ingresso gratuito dei suoi siti. Una nuova opportunità per immergersi e per dedicare una giornata alla conoscenza e... 🔗casertanews.it

"Guardiane della Natura", ingresso gratuito per le donne a Zoomarine - In occasione della Giornata dell'8 marzo il parco divertimenti Zoomarine ha deciso di ideare il premio "Guardiane della Natura", un riconoscimento speciale dedicato proprio a coloro che con passione si impegnano a proteggere il pianeta o cercano di sensibilizzare un maggior numero di persone ad... 🔗romatoday.it

La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra la Giornata internazionale della donna con l'ingresso gratuito per tutte le visitatrici - La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra, come ogni anno, la Giornata internazionale della donna con un’apertura gratuita riservata a tutte le donne. La Giornata internazionale dei diritti delle donne si celebra in Italia a partire dall’8 marzo 1922 e nasce per rivendicare la centralità... 🔗firenzetoday.it

Santa Maria CV, Anfiteatro e Museo aperti il 1 e 4 maggio: domenica ingresso gratuito - La primavera si conferma così stagione privilegiata per scoprire – o riscoprire – l’inestimabile patrimonio archeologico di Santa Maria Capua Vetere: dai due ... 🔗pupia.tv

Il 2 febbraio ingresso gratuito all’Anfiteatro Campano e al Museo archeologico nazionale dell’antica Capua - aderisce alla Domenicalmuseo con l’apertura ad ingresso gratuito dei siti del Circuito. I visitatori avranno l’occasione di vivere la ricchezza archeologica custodita dall’Anfiteatro di età ... 🔗msn.com

Domenica gratuita all’Anfiteatro Campano e al Museo archeologico nazionale dell’antica Capua - Domenica, 6 aprile 2025, l’Anfiteatro Campano e il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua (MANAC) aderiscono all’iniziativa “DomenicalMuseo”, offrendo ingresso gratuito a entrambi i siti. 🔗casertaweb.com