Doppio incidente stradale in corso Sommeiller a Torino | un' auto si ribalta poco dopo altre due si scontrano

Doppio incidente stradale nella serata di ieri, martedì 29 aprile 2025, in corso Sommeiller a Torino. Intorno alle 23,30, un'auto si è scontrata con un'altra all'altezza dell'incrocio con via Paolo Sacchi, poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sono intervenuti gli agenti della polizia.

