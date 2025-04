Dopo l' ennesimo atto contro il personale sanitario la Uil Fpl scrive al Prefetto

sanitario e di riflesso dell’intera comunità ciociara. Installazioni di telecamere e parcheggi custoditi, sono. 🔗 Frosinonetoday.it - Dopo l'ennesimo atto contro il personale sanitario, la Uil Fpl scrive al Prefetto "È ormai necessario e non più procrastinabile un intervento urgente e straordinario per l’applicazione di nuove e più coerenti misure di sicurezza a favore dei lavoratori del compartoe di riflesso dell’intera comunità ciociara. Installazioni di telecamere e parcheggi custoditi, sono. 🔗 Frosinonetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Groenlandia, la Danimarca contro gli Usa dopo la visita Vance: “Non apprezziamo i toni delle critiche” - Il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen è intervenuto sulle parole di JD Vance durante la visita della delegazione Usa in Groenlandia L'articolo Groenlandia, la Danimarca contro gli Usa dopo la visita Vance: “Non apprezziamo i toni delle critiche” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Boban contro Ibrahimovic dopo Feyenoord: “Hai smantellato il Milan dello scudetto” - (Adnkronos) – Scontro Ibrahimovic-Boban dopo Milan-Feyenoord. Nel post partita del match che ha eliminato i rossoneri dalla Champions League, i due sono stati protagonisti di uno scontro, l'ennesimo, in diretta tv. L'ex giocatore croato ha criticato duramente l'operato della società milanista e in particolare quello dell'ex attaccante svedese, oggi senior advisor di RedBird. "La Champions […] L'articolo Boban contro Ibrahimovic dopo Feyenoord: “Hai smantellato il Milan dello scudetto” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ilaria Sula, la miglior amica contro Mark Samson: «Quel pezzo di m**a il giorno stesso in cui ha gettato il corpo si è visto con me dopo un?ora» - Maria Sofia Lombardo è la migliore amica e coinquilina di Ilaria Sula. La ragazza in una videochiamata con l?inviato di Pomeriggio 5 Claudio Giambene ricostruisce anche... 🔗leggo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dopo l'ennesimo atto contro il personale sanitario, la Uil Fpl scrive al Prefetto; Riese, autovelox sabotato: blitz vandalico in via Kennedy; Atto vandalico contro le TEA in vigna in Valpolicella: Ennesimo affronto alla ricerca; Attentato Tertenia, Langiu (Fit Cisl): “solidarietà a lavoratori per ennesimo atto contro una ditta del settore rifiuti. Sindacato preoccupato per escalation”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LA GAZZETTA DELLO SPORT | Roma-Fiorentina, l’ennesimo atto d’amore dell’Olimpico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Life Support, responsabile nazionale immigrazione Rifondazione: “Ennesimo atto di guerra contro chi fugge e ha diritto di trovare salvezza” - "Quanto accade è l'antipasto di quello che sta per avvenire e che avverà nei prossimi anni, ed è l'ennesimo atto di guerra contro chi fugge e ha il diritto, in base alla Convenzione di Ginevra ... 🔗msn.com