Dopo le persone anche i capitali | la guerra spoglia due volte l’Ucraina

l’Ucraina viva una crisi demografica potenzialmente devastante è cosa nota. Il fenomeno andrebbe inquadrato nella crisi demografica generale dei Paesi di quella che chiamavamo “Europa dell’Est” che si è aperta in pratica dal crollo del Muro di Berlino nel 1999: da allora Bulgaria, Letton e Lituania hanno perso il 20% della popolazione, Estonia e Romania il 16%, la Croazia dell’11% e l’Ungheria dell’8%. l’Ucraina, naturalmente, è un caso a parte. Dal 1991, anno dell’indipendenza del Paese, al 2014, anno dell’Euromaidan e dello scoppio della crisi del Donbass, ovvero quando il suo territorio ancora non era stato mutilato dalla rivolta russofila e dall’intervento russo, aveva perso il 12-13% della popolazione per la migrazione economica e il costante calo del tasso di fertilità. Poi, dal 2022 (invasione russa), altri milioni di ucraini sono fuggiti dal Paese per diventare rifugiati nella Ue. 🔗 It.insideover.com - Dopo le persone anche i capitali: la guerra spoglia due volte l’Ucraina Cheviva una crisi demografica potenzialmente devastante è cosa nota. Il fenomeno andrebbe inquadrato nella crisi demografica generale dei Paesi di quella che chiamavamo “Europa dell’Est” che si è aperta in pratica dal crollo del Muro di Berlino nel 1999: da allora Bulgaria, Letton e Lituania hanno perso il 20% della popolazione, Estonia e Romania il 16%, la Croazia dell’11% e l’Ungheria dell’8%., naturalmente, è un caso a parte. Dal 1991, anno dell’indipendenza del Paese, al 2014, anno dell’Euromaidan e dello scoppio della crisi del Donbass, ovvero quando il suo territorio ancora non era stato mutilato dalla rivolta russofila e dall’intervento russo, aveva perso il 12-13% della popolazione per la migrazione economica e il costante calo del tasso di fertilità. Poi, dal 2022 (invasione russa), altri milioni di ucraini sono fuggiti dal Paese per diventare rifugiati nella Ue. 🔗 It.insideover.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Sudan, Unhcr: "Dopo due anni di guerra 13 milioni di persone fuggite e aiuti in diminuzione" - Il numero di arrivi di sudanesi in Europa rimane basso, ma nei primi due mesi dell'anno gli arrivi sono aumentati del 38% rispetto al 2024. L'Agenzia ONU per i Rifugiati: "Crisi più devastante al mondo di persone in fuga" 🔗tgcom24.mediaset.it

Salvini (con Orbán e Putin) difende Le Pen dopo la condanna: “Dichiarazione di guerra da Bruxelles” - “A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri paesi come la Romania”. Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, poco dopo la condanna della leader e della capogruppo dei deputati del Rassemblement national (Rn), Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici, per aver utilizzato denaro destinato agli assistenti degli europarlamentari per pagare il personale del partito. 🔗ilfoglio.it

Case popolari di Pomigliano d'Arco evacuate dopo l'incendio, 10 persone intossicate: fiamme dalle cantine - Un incendio è scoppiato in una palazzina popolare a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli: dieci persone sono rimaste lievemente intossicate 🔗notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

L'Ucraina e la fuga dei capitali; EMERGENCY in Sudan, gli aggiornamenti su cosa sta succedendo a Khartoum e nel Paese; Nella guerra civile in Sudan ora si guarda al Darfur; La caduta di Damasco, la fuga di Assad e i colloqui di Ginevra ora per ora. Ecco che cosa è successo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Società di persone e società di capitali - Quali sono e come si distinguono le società di persone e le società di capitali, le due grandi famiglie ... personale dei singoli soci solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio ... 🔗studiocataldi.it

Sudan, Unhcr: "Dopo due anni di guerra 13 milioni di persone fuggite e aiuti in diminuzione" - A oggi, quasi 13 milioni di persone sono fuggite dalle loro case e quasi 4 milioni hanno attraversato i Paesi confinanti: Egitto, Sud Sudan, Ciad, Libia, Etiopia, Repubblica Centrafricana e, più ... 🔗msn.com