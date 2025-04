Dopo il caso Paragon un altro giornalista di Fanpage è stato spiato | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Caso te lo Fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come un altro giornalista di Fanpage sia stato spiato da uno spyware installato nel suo telefono. 🔗 “Nelte loperso” è il Podcast di.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come undisiada uno spyware installato nel suo telefono. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso Paragon, Casarini (Mediterranea) dopo l’audizione in commissione: “Ecco perché sono stato intercettato illegalmente” - “Qui bisogna dire le cose come stanno e io l’ho detto alla Commissione. Qui probabilmente c’è una vicenda di spionaggio internazionale, ci sono attivisti, giornalisti ed oppositori politici spiati con software militari”. Così Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, parlando con i cronisti, al termine della sua audizione – chiesta da AVS e PD – in Commissione Esteri e Difesa della Camera dei deputati. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’accusa di Mediterranea Saving Humans dopo il caso Paragon: «Luca Casarini viene spiato da un anno» - Il capo missione e fondatore di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, «viene spiato da almeno un anno». A denunciarlo è la Ong secondo cui «nel febbraio 2024, quindi molti mesi prima dell’individuazione lo spyware Graphite una entità non ancora identificata ha operato un attacco software di tipo sofisticato, con tentativo di forzatura degli account di Luca Casarini». Secondo quanto riferisce Mediterranea Saving Humans, l’analisi è stata effettuata da The Citizen Lab, lo stesso team di ricerca all’Università di Toronto incaricato da Meta di fornire dettagli sul caso Paragon. 🔗open.online

Milan, esplode un altro caso: è successo dopo la partita - Le polemiche non abbandonano il Milan, la vittoria contro il Como non basta: ecco cosa è accaduto a San Siro dopo il match Il Milan prosegue in una stagione tormentata, tra alti e bassi di vario genere, non trovando praticamente mai pace. Anche se arriva un piccolo sospiro di sollievo e la possibilità di tirare un po’ il fiato dopo le ultime due vittorie, che provano a restituire un minimo di serenità alla squadra, anche se anche contro Lecce e Como è stato un Diavolo che ha patito le pene dell’inferno. 🔗rompipallone.it

Su questo argomento da altre fonti

Dopo il caso Paragon, un altro giornalista di è stato spiato: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso; Caso Paragon, c’è un altro giornalista spiato con uno spyware. Pronta la denuncia in procura a Napoli; Attacco sul cellulare di un altro giornalista di , Ruotolo (Pd): Zero risposte dal governo Meloni; Decreto Missioni: il capitolo Libia venga scorporato. Dopo il caso Almasri e Paragon serve una revisione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dopo il caso Paragon, un altro giornalista di Fanpage è stato spiato: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come un ... 🔗fanpage.it

Paragon, cos'è e perché è stato rescisso il contratto con l'Italia. Il giallo dei giornalisti e attivisti spiati su Whatsapp - Il caso Paragon si fa sempre più ... il contratto arriva meno di una settimana dopo che WhatsApp ha annunciato che lo spyware di Paragon sarebbe stato utilizzato per colpire decine di persone. 🔗msn.com

Caso Graphite, l’esperto canadese: “Il phishing è veleno per la democrazia” - Dopo il caso del software di Paragon utilizzato per controllare gli attivisti di Mediterranea e il direttore di Fanpage, il Copasir si rivolge ai ricercatori dell’università di Toronto specializzati n ... 🔗msn.com