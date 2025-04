Donzelli | investire in difesa per difendersi da rischi black out

investire in difesa tutti immaginano i carrarmatini. Ma quello che è accaduto in Spagna, a prescindere dalle cause, conferma ciò che diciamo da tempo: rischiamo che l'Europa sia vulnerabile sulle nuove frontiere, che sono quelle energetiche, della connessione, del futuro della gestione delo spazio. Temi importantissimi per i quali dobbiamo investire in ricerca e difesa". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dipartimento organizzazione di Fdi, parlando del black out nella penisola iberica."Se domani qualcuno - e la Cina ha gli strumenti per farlo - taglia un cavo sottomarico immediatamente l'Europa può trovarsi nel black out energetico, di connessioni, di linee chiuse, l'impossibilità di consegnare merci nei supermercati, di ritirare al bancomat, di fare bonifici, di chattare. 🔗 Quotidiano.net - Donzelli: investire in difesa per difendersi da rischi black out Milano, 30 apr. (askanews) - "L'Italia parte da condizioni di favore rispetto ad altre nazioni". Tuttavia "esiste il tema delle nuove difese che stiamo affrontando e poniamo a livello europeo da tempo. Quando si parla diintutti immaginano i carrarmatini. Ma quello che è accaduto in Spagna, a prescindere dalle cause, conferma ciò che diciamo da tempo:amo che l'Europa sia vulnerabile sulle nuove frontiere, che sono quelle energetiche, della connessione, del futuro della gestione delo spazio. Temi importantissimi per i quali dobbiamoin ricerca e". Lo ha detto Giovanni, responsabile nazionale dipartimento organizzazione di Fdi, parlando delout nella penisola iberica."Se domani qualcuno - e la Cina ha gli strumenti per farlo - taglia un cavo sottomarico immediatamente l'Europa può trovarsi nelout energetico, di connessioni, di linee chiuse, l'impossibilità di consegnare merci nei supermercati, di ritirare al bancomat, di fare bonifici, di chattare. 🔗 Quotidiano.net

