Donzelli contro Schlein | Devi farlo dimettere | Pd il caso Impruneta deflagra

caso Impruneta arriva a Roma, e per la precisione al Nazareno. Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, chiede formalmente alla segretaria democratica Elly Schlein di prendere provvedimenti contro l'amministrazione del Comune alle porte di Firenze, a guida Pd, per quanto accaduto nell'aula del Consiglio Comunale, con l'esponente di una lista d'opposizione fatto cacciare a forza con l'intervento della Polizia. "Schlein pretenda le dimissioni del sindaco di Impruneta", tuona Donzelli per conto di FdI."Nella rossa Toscana il Partito democratico mostra il suo vero volto senza vergonarsene - accusa Donzelli -: nel Consiglio del Comune di Impruneta, in provincia di Firenze, i rappresentanti dei cittadini vengono epurati togliendogli la possibilità di parlare e allontanati con la forza dalla Polizia municipale su richiesta della Presidenza del Consiglio. 🔗 Liberoquotidiano.it - Donzelli contro Schlein: "Devi farlo dimettere": Pd, il caso Impruneta deflagra Ilarriva a Roma, e per la precisione al Nazareno. Giovanni, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, chiede formalmente alla segretaria democratica Ellydi prendere provvedimentil'amministrazione del Comune alle porte di Firenze, a guida Pd, per quanto accaduto nell'aula del Consiglio Comunale, con l'esponente di una lista d'opposizione fatto cacciare a forza con l'intervento della Polizia. "pretenda le dimissioni del sindaco di", tuonaper conto di FdI."Nella rossa Toscana il Partito democratico mostra il suo vero volto senza vergonarsene - accusa-: nel Consiglio del Comune di, in provincia di Firenze, i rappresentanti dei cittadini vengono epurati togliendogli la possibilità di parlare e allontanati con la forza dalla Polizia municipale su richiesta della Presidenza del Consiglio. 🔗 Liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

STRISCIA, CAOS AL MERCATO CONTRO DE MARTINO: “DEVI ESSERE ONESTO, CI METTI LA FACCIA” - «Non esiste il caso, perché è tutto programmato», «Non è fortuna se c’è un budget da rispettare», «I pacchi rossi ci sono sempre. Chissà com’è…»: sono solo alcune opinioni della gente sulle stranezze di Affari Tuoi. Stranezze su cui Striscia la notizia da giorni punta i riflettori, sottolinea un comunicato del tg satirico di Canale 5. Proprio per la già dimostrata necessità di rientrare in un budget, il tg satirico di Antonio Ricci ha svelato che nel programma dei pacchi di Raiuno sono determinanti le informazioni acquisite dagli autori in sede di colloquio e utilizzate per far arrivare i ... 🔗bubinoblog

Picierno alza il tiro contro Schlein: «Pd in fibrillazione, ci sono problemi. No alla donna sola al comando» - Dice che è «inutile girarci intorno» e non lo fa: Pina Picierno parla apertamente delle tensioni interne al Pd, punta l’indice contro le decisioni prese dall’alto e avverte Schlein che «la donna sola al comando non va bene». Intervistata dal Foglio, la vicepresidente del Parlamento europeo scaglia insomma un attacco diretto a Elly Schlein nel momento in cui, dopo la surreale performance di piazza del Popolo, la segretaria appare più in difficoltà che mai. 🔗secoloditalia.it

Riarmo Ue, Calenda contro tutti: “Conte e Gualtieri populisti d’accatto come Salvini. Pd? Totalmente grillinizzato, Schlein ipocrita”. Su La7 - Attacco indiscriminato del leader di Azione Carlo Calenda contro l’opposizione (tranne Italia Viva, che non è citata) a proposito del mancato sostegno del centrosinistra al piano di riarmo europeo proposto da Ursula von der Leyen. Ospite de L’aria che tira (La7), il senatore, commentando le parole dei 5 Stelle e di Avs in Aula, accusa: “Sono bambini che dicono idiozie in libertà: Ricciardi cita Crosetto, Grimaldi di Avs parla di conigli mannari. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Donzelli contro Schlein: Devi farlo dimettere: Pd, il caso Impruneta deflagra | .it; Comuni. Donzelli (FdI): Pd caccia opposizioni con la forza. Schlein pretenda dimissioni sindaco Impruneta; Atreju sbarca al Circo Massimo, Donzelli: “Schlein non invitata; L’offensiva di Schlein: quelle stoccate a Nordio e Meloni su Almasri scritte a penna sul discorso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La collera di Schlein. Ricorda Francesco ma attacca la destra ipocrita, "con la coscienza sporca". Il Pd ora tifa Zuppi Papa - Si scaglia contro le politiche di Meloni, la destra non la applaude ma la critica, il Pd resta attonito, lei dice: "Dovevo farlo". Orfana di Francesco la sinistra spera nel cardinale di Bologna ... 🔗ilfoglio.it