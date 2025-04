Donnarumma cambia tutto | le parole lasciano tutti increduli

Donnarumma torna ad attirare l'attenzione, ora può cambiare davvero tutto: le parole riferite hanno lasciato tutti increduli.Gianluigi Donnarumma sta mettendo in campo prestazioni di altissimo livello con la maglia del Paris Saint-Germain. Anche in Champions League, nella semifinale di andata giocata contro l'Arsenal nella serata di ieri – martedì 29 aprile, il portiere italiano è stato fondamentale per conquistare lo 0-1 finale.Le parole che sono arrivate hanno perciò spiazzato tutti per più motivi: in primis perché ora tutto può davvero cambiare per il futuro del giocatore.Donnarumma, come cambia il futuro: le parole colpiscono tuttiGianluigi Donnarumma in Francia ha vissuto momenti parecchio complicati. Momenti in cui è stato pesantemente bersagliato dalla stampa per errori commessi in campo con la maglia del PSG.

