Donna di 26 anni investita e uccisa da un bus | Stava rincorrendo il mezzo di trasporto fuori dalle strisce pedonali Indagini in corso

Incidente mortale ad Andora: donna di 26 anni investita da un pullman di Riviera Trasporti - L’incidente si è verificato in via Europa Unita. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine. Un pullman di Riviera Trasporti ha travolto e ucciso una donna di 27 anni 🔗ilsecoloxix.it

Donna di 39 anni investita da un’automobile in pieno centro a Bergamo: è grave - Questa mattina una 39enne è stata investita da un'automobile in pieno centro a Bergamo. La donna è stata portata d'urgenza in ospedale e sarebbe in gravi condizioni. La Polizia Locale accerterà le responsabilità dell'automobilista.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragico investimento mortale, l’ennesimo di questo 2025, che costa la vita ad una donna di 56 anni, investita da un 20enne all’alba. Il drammatico scontro via Ardeatina a Roma - Drammatico incidente alle prime luci dell’alba Un altro incidente mortale si è verificato questa mattina sulle strade della Capitale. Una donna di 56 anni, di origine romena, è stata investita e uccisa mentre attraversava via Ardeatina, all’altezza del km 10.500. La tragedia è avvenuta intorno alle 6:30 di lunedì 17 marzo, in un tratto di strada che purtroppo ha già visto in passato incidenti simili. 🔗dayitalianews.com

