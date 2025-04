Donare il 5x1000 può essere un' opportunità per supportare la cultura e la comunità locale

Donare è importante, ma serve consapevolezza. In questo periodo storico si parla molto di agevolare e favorire l'inclusività. Un obbiettivo che dovrebbe essere comune a tutti anche all'interno dei centri abitati. In questo senso il 5x1000 rappresenta un gesto concreto: si tratta di una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che tutti i contribuenti possono Donare anche al proprio Comune di residenza. L'imposta verrà comunque detratta: se non si specifica a chi destinarla, la quota andrà nelle casse dello Stato. Allora – se detrazione deve essere – tanto vale decidere chi aiutare. Una scelta di vita che fa la differenza. Destinare il proprio 5x1000 al Comune di residenza significa incentivare tutti quei meccanismi e le iniziative che già funzionano per rendere la propria zona ancor più vivibile e a misura di residenti. 🔗 Quotidiano.net

