Donald Trump scherza | Mi piacerebbe essere Papa poi dà il suo favorito

scherzasse, ma conoscendo il personaggio nemmeno poi tanto. A domanda specifica su chi possa essere il prossimo Pontefice, il presidente americano Donald Trump ha detto: "Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia scelta numero uno". Un'uscita provocatoria quanto improbabile, fatta in un colloquio con i giornalisti in occasione dei primi 100 giorni di presidenza, che ha suscitato reazioni curiose negli ambienti politici e religiosi. Soprattutto, a qualche giorno di distanza dall'inizio del Conclave, che si terrà il 7 maggio.Ovviamente, Trump non ha alcuna possibilità di diventare Papa. Né di poter esprimere preferenze sul prossimo capo della Chiesa cattolica. Tuttavia, ha voluto elogiare un ecclesiastico in particolare: Timothy Dolan:"Devo dire che abbiamo un cardinale che viene da un posto chiamato New York che è molto bravo, quindi vedremo cosa succede.

Donald Trump e il terzo mandato: «Mi piacerebbe sfidare Obama» - «Mi piacerebbe. Dicono che c’è un modo per farlo. Ma io non ne so nulla». Donald Trump torna a parlare della possibilità di correre per un terzo mandato alla presidenza degli Stati Uniti, attualmente vietata dalla Costituzione americana. E dice che sarebbe entusiasta di un duello elettorale con l’ex presidente americano Barack Obama (anche lui reduce da due mandati). In un’intervista alla Nbc aveva detto che non stava scherzando. 🔗open.online

Donald Trump ‘scherza’ sul Canada: “Come 51esimo Stato potranno mantenere il proprio inno” - Donald Trump non indietreggia sul Canada. Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato a una riunione dell’Associazione dei Governatori Repubblicani a Washington, ribadendo il suo desiderio di assorbire il Canada come il 51mo Stato dell’Unione e aggiungendo che Ottawa potrebbe conservare il suo inno nazionale. “Penso che il Canada, sapete, dovrà pagare dazi sulle automobili, il legname, il petrolio e il gas… e ottiene il 95% dei suoi prodotti dagli Stati Uniti”, ha dichiarato Trump. 🔗lapresse.it

Donald Trump potrebbe vietare all’università di Harvard di accogliere studenti stranieri - Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

