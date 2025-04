Donald Trump riduce i dazi sulle auto e promette un' età dell' oro per l' economia USA

Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando "flessibilità" e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le case automobilistiche che non porteranno la produzione negli Stati Uniti saranno "massacrate" dalla sua politica commerciale.Nel Michigan, Stato dell'auto americano, il presidente Usa sceglie di festeggiare i suoi primi 100 giorni, "i migliori di sempre, ed è solo l'inizio. L'età dell'oro è appena iniziata" anche grazie ai dazi. "Avremo un accordo equo con la Cina", ha detto ai suoi sostenitori.In un evento stile comizio elettorale, Trump si è regalato un bagno di folla per celebrare i successi delle sue prime 14 settimane alla presidenza, durante le quali il "mondo ha assistito a una rivoluzione di buon senso": "abbiamo portato a Washington il cambiamento più profondo della storia".

Usa, Donald Trump riduce i dazi sulle auto - L’amministrazione Trump adotterà misure per ridurre l’impatto dei dazi sulle auto. Alleggerendo quelli imposti sui componenti esteri delle auto prodotte localmente. Ed evitando che i dazi sulle auto prodotte all’estero si sommino agli alttri. A scriverlo è il Wall Street Journal, che spiega che ora le case automobilistiche che pagano i dazi non saranno soggette ad altre imposte come quelle su acciaio e alluminio. 🔗open.online

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri - Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato», ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗open.online

