Donald Trump e i migliori primi 100 giorni della storia | I giudici comunisti mi ostacolano

migliori primi cento giorni della storia dei presidenti americani. E questo è solo l'inizio». Donald Trump a Warren, Michigan, celebra così i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. I suoi fan lo accolgono sul palco al grido di "Usa, Usa". «Adoro questo Stato, molti posti di lavoro nel settore automobilistico stanno tornando», ha affermato Trump. Il Michigan è lo Stato dell'industria automobilistica con Detroit capitale dell'auto americana. «In queste settimane il mondo sta assistendo a una rivoluzione del buon senso», ha aggiunto. Anche se alcuni manifestanti hanno atteso l'arrivo di Donald Trump al Macomb Community College di Warren per mostrare una serie di cartelli con la scritta "Fallimento".99,999 per centoIl presidente ha detto anche che la sua amministrazione ha «raggiunto la più grande sicurezza al confine nella storia d'America.

Come sta Donald Trump? I risultati dei primi esami da presidente. E il peso: sui 100 chili - Sono stati resi pubblici i risultati del primo esame fisico effettuato dal presidente Donald Trump nel suo secondo mandato presidenziale. Trump, qualche giorno fa, si era recato al Walter Reed Army Medical Center nella periferia di Washington, DC, dove ha trascorso il pomeriggio per sottoporsi a visite mediche, prima di volare direttamente a Mar-a-Lago per il fine settimana. Il medico della Casa Bianca Sean Barbabella ha pubblicato i risultati, rivelando quali farmaci sta assumendo il presidente, quanto peso ha perso dal suo primo mandato e altro ancora. 🔗open.online

I primi 100 giorni di Donald Trump, Leavitt “Promesse mantenute, inizio memorabile” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi sono ufficialmente trascorsi cento giorni di promesse fatte e mantenute dal presidente Trump e questo è stato davvero l’inizio più memorabile di una presidenza nella storia americana. Dopo aver costruito la più grande economia del mondo durante il suo primo mandato presidenziale, Trump sta per rifarlo. Il popolo americano ha riposto la sua fiducia nel presidente Trump fin dal suo primo giorno in carica e il presidente si è concentrato sul superamento della crisi inflazionistica di Biden, sulla riduzione del costo della vita e sul rendere gli ... 🔗unlimitednews.it

Donald Trump celebra i primi 100 giorni di successo alla Casa Bianca a Warren, Michigan - "Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni più di successo di qualsiasi amministrazione. E questo è solo l'inizio, non avete ancora visto niente". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento a Warren, Michigan, per festeggiare i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. I suoi fan lo accolgono sul palco al grido di "Usa, Usa". "Adoro questo Stato, molti posti di lavoro nel settore automobilistico stanno tornando", ha affermato Trump. 🔗quotidiano.net

