Quotidiano.net - Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto e promette accordo equo con la Cina

mostrando "flessibilità" e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le casemobilistiche che non porteranno la produzione negli Stati Uniti saranno "massacrate" dalla sua politica commerciale.Nel Michigan, Stato dell'americano, il presidente Usa sceglie di festeggiare i suoi primi 100 giorni, "i migliori di sempre, ed è solo l'inizio. L'età dell'oro è appena iniziata" anche grazie ai. "Avremo uncon la", ha detto ai suoi sostenitori.In un evento stile comizio elettorale,si è regalato un bagno di folla per celebrare i successi delle sue prime 14 settimane alla presidenza, durante le quali il "mondo ha assistito a una rivoluzione di buon senso": "abbiamo portato a Washington il cambiamento più profondo della storia". 🔗 Quotidiano.net