Don Nicola D' Onghia il parroco accusato di omicidio stradale risponde al gip | Non mi sono accorto di nulla

Nicola D'Onghia, il parroco di Noci (Bari) arrestato ieri per omicidio stradale e omissione di soccorso nel caso della morte della 32enne Fabiana Chiarappa.. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Don Nicola D'Onghia, il parroco accusato di omicidio stradale, risponde al gip: «Non mi sono accorto di nulla» Ha risposto a tutte le domande donD', ildi Noci (Bari) arrestato ieri pere omissione di soccorso nel caso della morte della 32enne Fabiana Chiarappa.. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, don Nicola D'Onghia indagato: «Non mi sono accorto di nulla». L'ipotesi di una seconda auto - Il sacerdote indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nelle indagini per la morte, il 2 aprile scorso, di Fabiana Chiarappa, rugbista e soccorritrice del 118, si chiama Nicola... 🔗leggo.it

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, arrestato don Nicola D'Onghia: «Stava al cellulare prima di travolgerla, lei era ancora viva» - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione all'incidente... 🔗leggo.it

Incidente sulla provinciale tra Turi e Putignano: don Nicola D’Onghia ai domiciliari per la morte di Fabiana Chiarappa - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D’Onghia, parroco di 54 anni, in relazione all’incidente stradale che il 2 aprile è costato la vita alla rugbista Fabiana Chiarappa (32 anni). Il sacerdote è indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso. La tragedia è avvenuta lungo la provinciale 172, tra Turi e Putignano. Fabiana Chiarappa viaggiava in sella alla sua moto quando è stata travolta da un’auto, finendo fuori strada e schiantandosi contro un muretto a secco. 🔗laprimapagina.it

Approfondimenti da altre fonti

Don Nicola D’Onghia indagato per la morte di Fabiana Chiarappa: “Investita? Non me ne sono accorto”; Don Nicola D'Onghia interrogato dal Gip: oggi l'esame sul caso Chiarappa; Omicidio stradale di Fabiana Chiarappa: arresti domiciliari per don Nicola D’Onghia; OUT - Travolse Fabiana dopo la caduta in moto: arrestato don Nicola D'Onghia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Don Nicola D’Onghia al giudice conferma: “Non ho visto il corpo di Fabiana Chiarappa sulla strada” - Il sacerdote interrogato all’indomani dell’arresto ai domiciliari, con l’accusa di avere investito e ucciso la 32enne la sera dello scorso 2 aprile sulla ... 🔗bari.repubblica.it

Prete arrestato ribadisce a gip 'non mi sono accorto di niente' - Ha risposto a tutte le domande don Nicola D'Onghia, il parroco di Noci (Bari) arrestato ieri per omicidio stradale e omissione di soccorso nel caso della morte della 32enne Fabiana Chiarappa. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, arrestato don Nicola D'Onghia: «Stava al cellulare prima di travolgerla, lei era ancora viva» - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione ... 🔗msn.com