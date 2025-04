Domenica torna la Wings for Life World Run - Corri anche tu per chi non può

Domenica prossima, 4 maggio, quando la Wings for Life World Run prenderà il via in diverse località del mondo, migliaia di partecipanti cercheranno di battere il record dell’evento, confermandolo come la corsa più grande e inclusiva al mondo. Mancano solo poche iscrizioni per superare l’attuale. 🔗 Ravennatoday.it - Domenica torna la "Wings for Life World Run - Corri anche tu per chi non può" prossima, 4 maggio, quando laforRun prenderà il via in diverse località del mondo, migliaia di partecipanti cercheranno di battere il record dell’evento, confermandolo come la corsa più grande e inclusiva al mondo. Mancano solo poche iscrizioni per superare l’attuale. 🔗 Ravennatoday.it

Domenica torna la Wings for Life World Run - Corri anche tu per chi non può; Domenica 4 maggio: torna la Wings for Life World Run, unisciti alla corsa per la ricerca sul midollo spinale; Domenica 4 maggio a Bari e a Laterza la Wings for Life World Run; Di corsa per non farsi raggiungere da un’automobile: torna a verona la «Wings for life». 🔗Cosa riportano altre fonti

Wings for Life World Run 2025: Unisciti alla corsa globale per la ricerca - Domenica 4 maggio partecipa alla Wings for Life World Run 2025: unisciti alla corsa globale per sostenere la ricerca sulle lesioni spinali. 🔗milanosportiva.com

Wings for Life World Run 2025: corri con un amico - Torna la Wings for Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo. Quest'anno l'edizione si svolgerà come sempre in contemporanea mondiale, domenica 4 maggio dalle ore 13 in ... 🔗msn.com