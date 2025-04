Domenica 4 maggio anche ad Arezzo si svolgerà Run4unity

Arezzo, 30 aprile 2025 – Domenica 4 maggio, anche ad Arezzo si svolgerà Run4unity la staffetta sportiva mondiale che, ogni prima Domenica di maggio, tocca centinaia di città nel mondo, coinvolgendo migliaia di ragazzi intorno ad un solo obiettivo: promuovere la pace e la fratellanza universale attraverso lo sport, il gioco e le azioni concrete. Lo slogan 2025 è "Abbraccia l'umanità, accendi il cambiamento!" .L'evento prende il via dalle Isole Fiji, lungo il 180° meridiano, dove ha inizio il nuovo giorno. Da lì, i giovani si passano il "testimone" virtuale da un fuso orario all'altro, ad unire simbolicamente la Terra nel corso delle 24 ore successive.L'iniziativa che, ad Arezzo, è promossa dal Centro Sportivo Italiano e dal Movimento dei Focolari, si svolgerà presso il Parco Sandro Pertini, sabato 4 maggio, a partire dalle 15:00. 🔗 Lanazione.it - Domenica 4 maggio, anche ad Arezzo si svolgerà Run4unity , 30 aprile 2025 –adsila staffetta sportiva mondiale che, ogni primadi, tocca centinaia di città nel mondo, coinvolgendo migliaia di ragazzi intorno ad un solo obiettivo: promuovere la pace e la fratellanza universale attraverso lo sport, il gioco e le azioni concrete. Lo slogan 2025 è "Abbraccia l'umanità, accendi il cambiamento!" .L'evento prende il via dalle Isole Fiji, lungo il 180° meridiano, dove ha inizio il nuovo giorno. Da lì, i giovani si passano il "testimone" virtuale da un fuso orario all'altro, ad unire simbolicamente la Terra nel corso delle 24 ore successive.L'iniziativa che, ad, è promossa dal Centro Sportivo Italiano e dal Movimento dei Focolari, sipresso il Parco Sandro Pertini, sabato 4, a partire dalle 15:00. 🔗 Lanazione.it

