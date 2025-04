Domande graduatorie ATA 24 mesi come compilare il Modello H legge 104 e caricare gli allegati TUTORIAL

Domande di inserimentoaggiornamento graduatorie ATA 24 mesi per l'anno scolastico 202526 fino alle ore 14 del 19 maggio. Il personale che usufruisce dei benefici dell’articolo 21 e dell’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 1041992 compila il Modello H.L'articolo Domande graduatorie ATA 24 mesi, come compilare il Modello H (legge 104) e caricare gli allegati. TUTORIAL . 🔗 di inserimentoaggiornamentoATA 24per l'anno scolastico 202526 fino alle ore 14 del 19 maggio. Il personale che usufruisce dei benefici dell’articolo 21 e dell’articolo 33, commi 5, 6 e 7 dellan. 1041992 compila ilH.L'articoloATA 24ilH (104) egli. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio. I BANDI regionali [IN AGGIORNAMENTO] - Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utili per i ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 2025/26. I bandi, come indicato nella nota ministeriale del 10 aprile, devono essere pubblicati entro il 17 aprile. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio. I BANDI regionali [IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio ore 14. I BANDI regionali - Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi finalizzati all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utili per i ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 2025/26. Gli aspiranti potranno presentare domanda dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio 2025. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio ore 14. I BANDI regionali sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, domande dal 28 aprile al 19 maggio. NOTA - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha emanato la nota di indizione dei bandi ATA 24 mesi 2025. Le graduatorie saranno utili per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 2025/26. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi entro il 17 aprile. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, domande dal 28 aprile al 19 maggio. NOTA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Graduatorie ATA 24 mesi 2025: domande fino al 19 maggio ore 14. Tutto quello che c'è da sapere con TUTORIAL [SPECIALE]; Ata 24 mesi, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; Domande graduatorie ATA 24 Mesi: guida alla compilazione del Modello H per i benefici della Legge 104; Graduatorie ATA 24 mesi 2025 2026: Domande aperte, c’è tempo fino al 19 Maggio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Domanda Graduatorie ATA 24 mesi 2025: ecco la Guida Pdf del Ministero e come compilarla correttamente - C'è tempo fino al 19 Maggio per compilare e inviare la domanda per le graduatorie ATA 24 mesi. Ecco la guida alla compilazione pubblicata dal Ministero dell'istruzione e la spiegazione semplice e chia ... 🔗ticonsiglio.com

Graduatorie ATA 24 mesi, come inserire nella domanda il servizio da docente e quanti punti vale. Con IMMAGINI - Fino alle ore 14 del 19 maggio 2025 sono aperti i termini di presentazione della domanda finalizzata all'inserimento/aggiornamento delle ... 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi 2025 2026: Domande aperte, c’è tempo fino al 19 Maggio - Dalle ore 14.00 del 28 Aprile 2025 sono ufficialmente aperte le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi. Gli aspiranti hanno tempo fino al 19 Maggio 2025 per presentare le istanze. E ... 🔗ticonsiglio.com