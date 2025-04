Dolce&Gabbana presentata la tappa romana del ‘Grand Tour’

tappa a Roma dal 12 al 17 luglio prossimi il 'Grand Tour' di Dolce&Gabbana, il progetto itinerante di alta moda che celebra l'artigianato italiano e la creatività dei due stilisti attraverso eventi esclusivi e mostre che mettono in risalto le collezioni del marchio. L'evento è stato presentato mercoledì nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, alla presenza, tra gli altri, del sindaco romano Roberto Gualtieri, dell'amministratore delegato del marchio Alfonso Dolce e del suo direttore generale, Fedele Usai. "Siamo felici e onorati di presentare la tappa romana del Grand Tour", ha dichiarato il primo cittadino, aprendo la conferenza stampa: "Siamo felici del modo in cui Dolce e Gabbana hanno deciso di interpretare questo viaggio romano. Non sarà semplicemente un luogo di sfilate, ma ci sarà un rapporto profondo e intimo con la città, con il suo corpo vivo, con luoghi straordinari.

