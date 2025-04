Dodici Paesi Ue chiedono deroghe al Patto di stabilità per aumentare spese difesa

Dodici i Paesi Ue che hanno chiesto alla Commissione di attivare le deroghe sui vincoli del Patto di stabilità con la clausola nazionale di salvaguardia per aumentare le spese nella difesa. Si tratta di Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. L'esecutivo Ue aveva chiesto le domande entro oggi e ne attende ulteriori "in una fase successiva", poiché diversi Stati hanno espresso interesse. Dall'ipotesi di clausola attiva per 27 e un aumento graduale di spesa veniva la stima del ReArm di investimenti in più nella difesa per 650 miliardi in 4 anni. 🔗 Quotidiano.net - Dodici Paesi Ue chiedono deroghe al Patto di stabilità per aumentare spese difesa SonoUe che hanno chiesto alla Commissione di attivare lesui vincoli deldicon la clausola nazionale di salvaguardia perlenella. Si tratta di Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. L'esecutivo Ue aveva chiesto le domande entro oggi e ne attende ulteriori "in una fase successiva", poiché diversi Stati hanno espresso interesse. Dall'ipotesi di clausola attiva per 27 e un aumento graduale di spesa veniva la stima del ReArm di investimenti in più nellaper 650 miliardi in 4 anni. 🔗 Quotidiano.net

Migranti, nuove regole della Commissione Ue. Meloni: "Bene la lista dei Paesi sicuri" - Le richieste d'asilo saranno esaminate più velocemente. In gergo tecnico si chiamano «procedure accelerate di frontiera», non saranno più necessari tempi biblici per stabilire se un migrante ha diritto o meno di restare in Europa. Questa è una delle due novità inserite nel nuovo regolamento presentato ieri dalla Commissione Ue. L'altro aspetto, forse ancora più rilevante, è la definizione della lista dei Paesi sicuri dove si possono rimpatriare i clandestini, ovvero coloro che non hanno diritto a restare nell'Unione. 🔗iltempo.it

Migranti, Ue pone basi per deportazione in Paesi terzi - (Adnkronos) – La Commissione Europea vuole introdurre, con la proposta di regolamento sui rimpatri, la possibilità legale di deportare le persone che soggiornano illegalmente nell'Ue e hanno ricevuto una decisione di rimpatrio definitiva in un Paese terzo, sulla base di un accordo o di un'intesa conclusi bilateralmente o a livello dell'Ue. Lo comunica l'esecutivo Ue, […] 🔗periodicodaily.com

Migranti, l’avvocato generale alla Corte Ue: “Paesi sicuri anche con eccezioni”. Ma il controllo dei giudici resta - La questione è quella dei Paesi d’origine sicuri, che ha bloccato, tra gli altri, i trattenimenti dei richiedenti asilo nei centri in Albania, scatenando le ire del governo e causando una lunga serie di rinvii alla Corte di giustizia europea. Nell’attesa della sentenza che dovrebbe arrivare prima dell’estate, sono state intanto pubblicate le conclusioni dell’avvocato generale Jean Richard de la Tour che non vincolano la Corte ma propongono ai giudici “in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato”. 🔗ilfattoquotidiano.it

