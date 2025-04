Doctor Who 2×03 | Profondità otto chilometri

Doctor Who, intitolato Profondità otto chilometri e con protagonista Ncuti Gatwa, è uscito il 26 aprile su Disney+.SinossiIl Dottore e Belinda atterrano su un remoto pianeta minerario, apparentemente abbandonato. L’intera colonia è silenziosa, i lavoratori scomparsi. L’unica sopravvissuta è Aliss, una giovane donna sorda che sembra sapere più di quanto voglia ammettere. Ma qualcosa di antico e affamato si nasconde nelle Profondità del pozzo. e non è solo il silenzio a uccidere.Mentre la squadra militare perde il controllo e i confini tra vittima e predatore si sfumano, il Dottore dovrà affrontare una minaccia invisibile che agisce nel buio. o nella mente.RecensioniDopo un inizio di stagione più leggero e movimentato, Doctor Who cambia tono con “Profondità otto chilometri”, un episodio che abbandona gli effetti speciali spettacolari per abbracciare un’atmosfera cupa e opprimente. 🔗 Nerdpool.it - Doctor Who 2×03: Profondità otto chilometri Il secondo episodio della nuova stagione diWho, intitolatoe con protagonista Ncuti Gatwa, è uscito il 26 aprile su Disney+.SinossiIl Dre e Belinda atterrano su un remoto pianeta minerario, apparentemente abbandonato. L’intera colonia è silenziosa, i lavoratori scomparsi. L’unica sopravvissuta è Aliss, una giovane donna sorda che sembra sapere più di quanto voglia ammettere. Ma qualcosa di antico e affamato si nasconde nelledel pozzo. e non è solo il silenzio a uccidere.Mentre la squadra militare perde il controllo e i confini tra vittima e predatore si sfumano, il Dre dovrà affrontare una minaccia invisibile che agisce nel buio. o nella mente.RecensioniDopo un inizio di stagione più leggero e movimentato,Who cambia tono con “”, un episodio che abbandona gli effetti speciali spettacolari per abbracciare un’atmosfera cupa e opprimente. 🔗 Nerdpool.it

