Docente scuola Infanzia E si cercano carpentieri

Docente scuola dell'Infanzia, 1 posto. Requisiti: laurea in Scienze della Formazione Primaria, titoli di studi alternativi diploma di scuola magistrale istituto magistrale liceo psico-pedagogico conseguiti entro a.s. 20012002, esperienza nella mansione, come Docente di sezione, conoscenze informatiche di base, conoscenza di base della lingua inglese, formazione ai sensi del D.lgs 812008, patente di guida B, disponibilità dal 25 agosto, Contratto: tempo determinato, Sede di lavoro: Brescia; Inserire autocandidature sul sito https:lavoro.provincia.brescia.it codice 40730.Carpentiere in ferro, 2 posti. Requisiti: patente B automunitie, preferibile (ma non vincolante) l'aver maturato esperienza in mansioni simili, possedere un titolo di studioformazione nel campo e competenze informatiche di base; Mansioni: assemblaggio di carpenteria metallica; Contratto: tempo determinato full time; Sede di lavoro: Pian Camuno; Inviare il curriculum in formato Pdf con autorizzazione al trattamento dei dati personali all'indirizzo mail info@effeduefelloni.

