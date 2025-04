Docente aggredita verbalmente da un genitore | necessario l’intervento del pronto soccorso

Docente è stata aggredita verbalmente da un genitore davanti ad alunni, colleghi e altri presenti. Poco dopo, la Docente ha accusato un malore che ha richiesto il ricorso alle cure del pronto soccorso. Il caso si inserisce in un preoccupante trend nazionale in crescita, . Docente aggredita verbalmente da un genitore: necessario l’intervento del pronto soccorso Scuolalink. 🔗 Un nuovo episodio di violenza nelle scuole scuote la Puglia: unaè statada undavanti ad alunni, colleghi e altri presenti. Poco dopo, laha accusato un malore che ha richiesto il ricorso alle cure del. Il caso si inserisce in un preoccupante trend nazionale in crescita, .da undelScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

