Docente aggredita verbalmente accusa un malore Solidarietà da parte della comunità scolastica Succede in Puglia

Puglia, una Docente è stata oggetto di un'aggressione verbale da parte di un genitore, in presenza di alunni, colleghi e altri genitori. Nonostante la prontezza della Docente nel rispondere con fermezza, dopo essere entrata in classe ha accusato un malore che l'ha costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. I sindacati locali ha espresso forte indignazione per quanto accaduto, chiedendo l'adozione di provvedimenti concreti a protezione del personale scolastico.

