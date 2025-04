Djurgarden-Chelsea il pronostico di Conference League | ospiti favoriti tentativo risultato esatto

Conference League, che domani, giovedì 1° maggio, scenderà in campo per l’andata delle semifinali, che vedranno coinvolta anche la Fiorentina, impegnata sul campo del Real Betis. L’altra sfida si disputerà invece alla 3Arena di Stoccolma, dove il Djurgarden affronterà il Chelsea, che resta la formazione favorita alla vittoria finale.Padroni di casa che hanno dimostrato fin dal girone di trovarsi a proprio agio in questa competizione, chiudendo la prima fase al 5° posto. Con l’arrivo delle gare ad eliminazione diretta, il Djurgarden ha perso le sfide d’andata sia agli ottavi di finale che ai quarti, riuscendo però a ribaltare la situazione con grandi prestazioni al ritorno ed eliminando prima il Pafos e poi il Rapid Vienna e garantendosi la possibilità di affrontare un avversario così prestigioso. 🔗 Sololaroma.it - Djurgarden-Chelsea, il pronostico di Conference League: ospiti favoriti, tentativo risultato esatto Entra nella sua fase conclusiva anche la, che domani, giovedì 1° maggio, scenderà in campo per l’andata delle semifinali, che vedranno coinvolta anche la Fiorentina, impegnata sul campo del Real Betis. L’altra sfida si disputerà invece alla 3Arena di Stoccolma, dove ilaffronterà il, che resta la formazione favorita alla vittoria finale.Padroni di casa che hanno dimostrato fin dal girone di trovarsi a proprio agio in questa competizione, chiudendo la prima fase al 5° posto. Con l’arrivo delle gare ad eliminazione diretta, ilha perso le sfide d’andata sia agli ottavi di finale che ai quarti, riuscendo però a ribaltare la situazione con grandi prestazioni al ritorno ed eliminando prima il Pafos e poi il Rapid Vienna e garantendosi la possibilità di affrontare un avversario così prestigioso. 🔗 Sololaroma.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Heidenheim-Copenhagen, il pronostico di Conference League: Over e non solo - La 3 giorni di coppe europee entra sempre di più nel vivo, con serate da vivere tutte di un fiato. Domani 20 febbraio andranno in scena le gare di ritorno valide per i playoff di Conference League, una competizione che potrebbe arrivare nella sua fase calda con il passare delle settimane. Una della partite più interessanti di questo turno preliminare vedrà contrapposte due squadre che sono in lizza come possibili outsider, per la vittoria finale del torneo. 🔗sololaroma.it

Real Betis-Fiorentina, il pronostico di Conference League: combo interessante, azzardo 1° tempo - La serata di ieri ha dato il via alle semifinali delle competizioni europee, con il PSG che si è imposto per 1-0 sul campo dell’Arsenal, mentre stasera sarà la volta dell’Inter, impegnata a Barcellona. A chiudere la tre giorni europea delle gare d’andata saranno come sempre l’Europa e la Conference League, con quest’ultima che vedrà protagonista la Fiorentina. La formazione di Raffaele Palladino affronterà in trasferta il Real Betis, con fischio d’inizio fissato alle ore 21 al Benito Villamarin. 🔗sololaroma.it

Chelsea-Copenhagen, il pronostico di Conference League: 1° tempo allettante - Domani, giovedì 13 marzo, oltre alle gara di Europa League ci saranno in programma anche i ritorni degli ottavi di finale di Conference League. Tra le quattro gare che si svolgeranno alle ore 21, ci sarà anche Chelsea-Copenhagen, che si scontreranno nella cornice di Stamford Bridge dopo il 2-1 per i Blues maturato all’andata grazie ai gol di James e Enzo Fernandez, con Gabriel Pereira che aveva accorciato le distanze per i danesi. 🔗sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

quote Djurgarden Chelsea: il pronostico sui Blues; La bolletta della Conference League: Over tra Betis e Fiorentina, il Chelsea prova il colpo esterno; Djurgarden-Chelsea (Conference League, 01-05-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Djurgarden-Chelsea: Maresca chiude subito i conti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pronostico Djurgarden-Chelsea: Maresca chiude subito i conti - Djurgarden-Chelsea è valida per l'andata delle semifinali di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... 🔗ilveggente.it

Djurgarden–Chelsea: dove vederla, orario e probabili formazioni - Alla 3Arena la sfida di Conference League Djurgarden–Chelsea: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Alla 3Arena di Stoccolma si giocherà la gara valevole per l’andata de ... 🔗calcionews24.com

Djurgarden-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 17 Oltre a Real Betis-Fiorentina, l’altra semifinale di Conference League vedrà confrontarsi Djurgarden e Chelsea. Siamo alla vigilia delle semifinali di Conference League, con Stocco ... 🔗calciostyle.it