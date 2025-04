Djokovic alza bandiera bianca | non giocherà gli Internazionali a Roma per la prima volta dal 2007

Internazionali BNL d’Italia 2025, in programma dal 7 al 18 maggio. Chi invece non ci sarà è sicuramente Novak Djokovic che ha dato forfait. Il serbo salterà un torneo per lui speciale, dove ha sempre dichiarato di sentirsi come a casa: “Roma mi mancherai. Spero che ci incontreremo l’anno prossimo”. Questo il messaggio dell’ex numero uno al mondo, ora quinto in classifica, pubblicato in una storia sul suo profilo Instagram dopo l’annuncio ufficiale. È la prima volta dal 2007 che Djokovic salta il Masters 1000 di Roma.Al Foro Italico, il serbo ha trionfato 6 volte, il che lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal (10 successi). Agli Internazionali BNL d’Italia, Djokovic ha vinto complessivamente 68 delle 80 partite giocate. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Djokovic alza bandiera bianca: non giocherà gli Internazionali a Roma per la prima volta dal 2007 C’è grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner agliBNL d’Italia 2025, in programma dal 7 al 18 maggio. Chi invece non ci sarà è sicuramente Novakche ha dato forfait. Il serbo salterà un torneo per lui speciale, dove ha sempre dichiarato di sentirsi come a casa: “mi mancherai. Spero che ci incontreremo l’anno prossimo”. Questo il messaggio dell’ex numero uno al mondo, ora quinto in classifica, pubblicato in una storia sul suo profilo Instagram dopo l’annuncio ufficiale. È ladalchesalta il Masters 1000 di.Al Foro Italico, il serbo ha trionfato 6 volte, il che lo rende il secondo campione più titolato adopo Rafa Nadal (10 successi). AgliBNL d’Italia,ha vinto complessivamente 68 delle 80 partite giocate. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

