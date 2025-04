Distrutto il mosaico di Che Guevara in piazza La Malfa Rifondazione Comunista | Sia restaurato

piazza Ugo La Malfa a Ravenna il mosaico dedicato a Ernesto "Che" Guevara, già bersaglio di vandali nel passato che, dopo l'ultima devastazione, è stata quasi completamente distrutta. Arriva in proposito la "ferma condanna" di Rifondazione Comunista.

Distrutto il murale di Che Guevara. Piastrelle a terra, ipotesi vandalismo - Resta un occhio, il berretto con la stella, metà dei capelli e niente di più. Il murale di Che Guevara in piazza La Malfa è in buona parte distrutto: la maggior parte delle piastrelle dipinte che lo componevano sono finite a terra, perlopiù rotte in piccoli pezzi, per giunta taglienti. A terra anche buona parte delle tessere rosse di varie tonalità e misure che facevano da sfondo al medaglione con la faccia del rivoluzionario di Cuba. 🔗ilrestodelcarlino.it

Italia Cuba Ravenna si offre per ristrutturare gratuitamente il mosaico del Che danneggiato: importante, parla di antifascismo e solidarietà; Condanna di Ravenna in Comune e PCI per il mosaico del Che vandalizzato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Condanna di Ravenna in Comune e PCI per il mosaico del “Che” vandalizzato - In Piazza Ugo La Malfa a Ravenna è stato quasi completamente distrutto nei giorni scorsi il mosaico che rappresentava Ernesto Che Guevara. Ferma la ... 🔗ravennanotizie.it

Distrutto il murale di Che Guevara. Piastrelle a terra, ipotesi vandalismo - In piazza Ugo La Malfa buona parte del ritratto non c’è più. Difficile pensare sia solo l’opera del tempo. Inaugurato nel 2011, era stato più volte ripulito da scritte e segni offensivi o inneggianti ... 🔗msn.com

Ravenna. Vandalizzato il Murales di Che Guevara in piazza Ugo La Malfa - Come riporta un articolo de Il Resto del Carlino, il Murales di Che Guevara in piazza Ugo La Malfa è stato per la maggior parte distrutto: le piastrelle ... 🔗ravennanotizie.it