Distrutta la targa commemorativa delle vittime del Teresa Moda Il sindacato | Atto vergognoso VIDEO

targa commemorativa in ricordo delle sette vittime del rogo del Teresa Moda, che era stata posta dagli esponenti del sindacato Sudd Cobas Prato Firenze nel Macrolotto di Prato (in via Toscana) in vista dell'inaugurazione del 1 maggio. E dopo la. 🔗 Firenzetoday.it - Distrutta la targa commemorativa delle vittime del Teresa Moda. Il sindacato: “Atto vergognoso” \ VIDEO Qualcuno, nelle scorse ore, ha distrutto lain ricordosettedel rogo del, che era stata posta dagli esponenti delSudd Cobas Prato Firenze nel Macrolotto di Prato (in via Toscana) in vista dell'inaugurazione del 1 maggio. E dopo la. 🔗 Firenzetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

San Salvo onora le vittime del covid-19 con una targa commemorativa e un momento di raccoglimento - Il 18 marzo è diventato un giorno simbolico per l’Italia e per il mondo intero, una data che richiama alla memoria i momenti più bui della pandemia da covid-19, che ha stravolto le vite di milioni di persone e messo alla prova la resilienza della nostra e delle altre comunità. A quattro anni... 🔗chietitoday.it

La Cgil inaugura la targa dedicata ai sindacalisti vittime delle mafie - Nell'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, avvenuta il 30 aprile 1982, la FILCAMS CGIL Parma organizza per il prossimo mercoledì 30 aprile, alle ore 11, un momento commemorativo subito dopo il quale sarà scoperta nella sede della CGIL di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/a... 🔗parmatoday.it

Fosse Ardeatine, studenti installano targa commemorativa in via Rasella - Alcune decine di studenti, appartenenti tra gli altri ai collettivi Cambiare Rotta e Osa, hanno portato il proprio omaggio in via Rasella, installando una targa commemorativa in occasione dell’anniversario del rastrellamento di dieci partigiani che fece seguito all’attacco dei Gap avvenuto proprio in quella strada ai danni di 33 nazisti del battaglione ‘Bozen’ il 23 marzo 1944. Il giorno successivo le truppe di occupazione tedesche eseguirono una delle più terribili rappresaglie nazi-fasciste, uccidendo 335 tra civili e militari italiani alle Fosse Ardeatine. 🔗lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

Distrutta la targa commemorativa delle vittime del Teresa Moda. Il sindacato: “Atto vergognoso” \ VIDEO; Oltraggio alla targa in ricordo di Norma Cossetto, FdI: Comune e Metrocity intervengano subito; Perché distruggere la targa di Acca Larentia non serve alla causa antifascista; Vandali all’assalto in Calabria: distrutta targa commemorativa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Prato, distrutta la targa commemorativa dei sette morti sul lavoro della Teresa Moda - PRATO. Qualcuno durante la notte ha distrutto la targa commemorativa delle sette vittime dell’incendio nella confezione Teresa Moda, il 1° dicembre 2013. Lo ha reso noto oggi, 29 aprile, il sindacato ... 🔗msn.com

Scoperta una targa in ricordo dei sindacalisti vittime delle mafie - Video - Nell'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, avvenuta il 30 aprile 1982, la FILCAMS CGIL Parma ha organizzato un momento commemorativo che si è svolto questa mattina nella sede della CGIL di Parm ... 🔗gazzettadiparma.it

Tragico rogo di via Toscana. Una targa per le sette vittime. L’omaggio dei Cobas ai morti - "Abbiamo iniziato i lavori per installare una targa commemorativa per i sette operai ed operaie cinesi morti nella strage del Teresa Moda del 2013, bruciati vivi nella fabbrica in cui erano lavoravano ... 🔗msn.com