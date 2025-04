Disperso da 4 giorni nel Parco delle Groane ritrovato vivo l’uomo di Cesano Maderno

ritrovato vivo l’uomo Disperso da più di 4 giorni nel Parco delle Groane a Cesano Maderno. Le ricerche erano in corso da lunedì con l’intervento di squadre di Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile, con l’utilizzo di unità cinofile, droni e anche dell’elicottero. La conferma del ritrovamento arriva dalla Polizia locale di . 🔗 E’ statoda più di 4nel. Le ricerche erano in corso da lunedì con l’intervento di squadre di Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile, con l’utilizzo di unità cinofile, droni e anche dell’elicottero. La conferma del ritrovamento arriva dalla Polizia locale di . 🔗 Ilnotiziario.net

