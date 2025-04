Disagi in metro a Milano | chiuso un tratto della M1 per un malore

malore a un passeggero ha provocato la chiusura temporanea di un tratto della linea rossa della metro di Milano. Nel dettaglio, poco prima delle 19, la linea è stata sospesa tra le fermate Pagano e Cairoli. La passeggera coinvolta, una donna di 21 anni, è stata trasportata al Policlinico di. 🔗 Milanotoday.it - Disagi in metro a Milano: chiuso un tratto della M1 per un malore Una un passeggero ha provocato la chiusura temporanea di unlinea rossadi. Nel dettaglio, poco prima delle 19, la linea è stata sospesa tra le fermate Pagano e Cairoli. La passeggera coinvolta, una donna di 21 anni, è stata trasportata al Policlinico di. 🔗 Milanotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Sciopero dei mezzi pubblici Milano: disagi su metro, autobus e tram. Ecco le fasce orarie - A causa dello sciopero dei trasporti proclamato dal Cobas, oggi a Milano si registrano disagi nel servizio pubblico. Dopo le 8.45, infatti, le linee M1, M2, M3 e M4 sono state sospese, mentre la linea M5 continua a essere attiva. Atm avvisa anche che le fermate di tram, bus e filobus potrebbero registrare maggiori tempi di attesa. Il servizio, spiega Atm in una nota, non è garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio Il sindacato ha indetto la mobilitazione per protestare contro la privatizzazione e liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico gestiti dal ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Sciopero Atm oggi, a Milano stop per 24 ore di bus, metro e tram, fascia di garanzia dalle 15 alle 18, continuano i disagi - Ormai viene a tutti gli effetti chiamato il "venerdì nero" poiché spesso in questo giorno i conducenti dei mezzi incrociano le braccia per protestare ogni volta per una ragione nuova Nuova giornata di sciopero Atm oggi 14 febbraio 2025 a Milano. Stop per 24 ore di bus, metro e tram nel giorno 🔗ilgiornaleditalia.it

Mercato immobiliare, Milano nel primo trimestre 2025 il prezzo delle case aumenta dell'1,7% con €5466 al metro quadro; in 5 anni +36% con Certosa il quartiere più caro a €4.280 al mq - Nel primo trimestre del 2025, i prezzi delle case a Milano sono aumentati dell'1,7%, raggiungendo i €5.466 al metro quadro, con gli affitti che crescono del 3,2%; nei 5 anni tra i quartieri con i maggiori aumenti spiccano Certosa (+46,1%) e Corvetto (+43,7%) Mercato immobiliare, Milano nel pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Disagi in metro a Milano: chiuso un tratto della M1 per un malore; Disagi in metro a Milano: chiuso un tratto della M1 per un malore; Maltempo a Milano, disagi la linea M2 della metropolitana tra Assago Nord e Forum; Sciopero a Milano, dalle 18 chiuso il metrò M1, M2, M3 e M5 fra San Siro e Garibaldi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Disagi in metro a Milano: chiuso un tratto della M1 per un malore - La chiusura è durata alcuni minuti. "I treni tornano a viaggiare tra Pagano e Cairoli, ma sono fortemente rallentati. Abbiamo dato assistenza a una persona che non è stata bene a bordo di un treno. 🔗milanotoday.it

Maltempo a Milano, disagi la linea M2 della metropolitana tra Assago Nord e Forum - Un violento nubifragio ha colpito Milano e l’hinterland sud. Temporaneamente interrotta la linea, la circolazione è ripresa attorno alle 13.30 ... 🔗msn.com

Metro M2 Milano, circolazione sospesa Linea Verde/ Stop causa maltempo: le fermate interessate - Metro M2 Milano, la circolazione della Linea Verde è sospesa nelle fermate fra Famagosta e Assago Forum causa maltempo ... 🔗ilsussidiario.net