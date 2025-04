Disabilità gravissime via libera per il mantenimento dell' assegno di sostegno familiare a 700 euro

delle persone in condizione di Disabilità gravissima oggi assistiti e dei loro caregiver familiari. È quanto emerge a seguito della nota comunicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui. 🔗 Foggiatoday.it - Disabilità gravissime, via libera per il mantenimento dell'assegno di sostegno familiare a 700 euro La Regione Puglia potrà assicurare la continuità assistenziale e gli interventi a favoree persone in condizione digravissima oggi assistiti e dei loro caregiver familiari. È quanto emerge a seguitoa nota comunicata dal Ministero del Lavoro ee Politiche Sociali, con cui. 🔗 Foggiatoday.it

Sostegno agli studenti con disabilità, via libera ai decreti sui percorsi di specializzazione dei docenti - Si è tenuta ieri la seduta del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, costituito da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da esponenti del mondo delle associazioni delle persone con disabilità, oltre che da componenti di altre amministrazioni. Chiamato a pronunciarsi sui decreti ministeriali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 71/2024, in materia di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, il Comitato ha espresso parere favorevole. 🔗liberoquotidiano.it

Studenti con disabilità, c'è il via libera per i decreti sui percorsi di specializzazione dei docenti - Le rimostranze dei sindacati criticate da Moige e FISH. Valditara: "Rafforzare l’effettività del diritto allo studio delle nostre studentesse e dei nostri studenti con disabilità" 🔗ilgiornale.it

Via libera a ’Dopo di noi’. Disabilità, ecco 3,5 milioni - PERUGIA La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il Programma operativo "Dopo di Noi", volto a garantire assistenza e protezione alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. "Con l’approvazione di questo programma - ha affermato la presidente della Regione, Stefania Proietti - confermiamo l’impegno della nostra Giunta nel garantire dignità, autonomia e prospettive concrete a tutte le cittadine e i cittadini umbri che vivono una condizione di fragilità. 🔗lanazione.it

