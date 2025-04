Dirty dancing | tutto quello che c’è da sapere sul film

Dirty dancing: trama, cast e streaming del film su Rai 1Questa sera, mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Dirty dancing, film cult del 1987 con protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze. Coreografie spettacolari e una colonna sonora inconfondibile per un film che ha fatto storia, diretto da Emile Ardolino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAmbientato nell’estate del 1963, il film racconta la storia di Frances “Baby” Houseman (Jennifer Grey), una diciassettenne che si ritrova a trascorrere le vacanze estive con la sua ricca famiglia presso un villaggio turistico a Catskils. Frances è annoiata dalla sua vita e non fa altro che pensare al suo futuro universitario, ma nel corso della sua vacanza conosce Johnny Castle (Patrick Swayze), l’affascinante maestro di ballo che anima le serate di danza nel resort insieme alla sua amica e collega ballerina Penny Johnson (Cynthia Rhodes) e che per arrotondare lo stipendio di notte fa il gigolò per intrattenere le ricche signore ospiti del villaggio. 🔗 Tpi.it - Dirty dancing: tutto quello che c’è da sapere sul film : trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondacult del 1987 con protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze. Coreografie spettacolari e una colonna sonora inconfondibile per unche ha fatto storia, diretto da Emile Ardolino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAmbientato nell’estate del 1963, ilracconta la storia di Frances “Baby” Houseman (Jennifer Grey), una diciassettenne che si ritrova a trascorrere le vacanze estive con la sua ricca famiglia presso un villaggio turistico a Catskils. Frances è annoiata dalla sua vita e non fa altro che pensare al suo futuro universitario, ma nel corso della sua vacanza conosce Johnny Castle (Patrick Swayze), l’affascinante maestro di ballo che anima le serate di danza nel resort insieme alla sua amica e collega ballerina Penny Johnson (Cynthia Rhodes) e che per arrotondare lo stipendio di notte fa il gigolò per intrattenere le ricche signore ospiti del villaggio. 🔗 Tpi.it

