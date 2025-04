Dirty Dancing – Balli proibiti | la storia vera dietro il film

: lailRicordato come uno dei più celebrisentimentali di sempre,vanta ancora oggi un grandissimo numero di fan, ed è continuamente citato da opere che ad esso si ispirano. Diretto nel 1987 dall’allora esordiente Emile Ardolino, ilcontribuì a rendere delle vere e proprie star gli attori Patrick Swayze e Jennifer Grey, i quali però dovettero poi faticare per riuscire ad affermarsi al di là di questo, indicato ancora oggi come uno dei loro migliori e più grandi successi.Le numerose peripezie furono poi ripagate al momento dell’uscita in sala del. Questo riscontrò infatti un grandissimo successo di pubblico in tutto il mondo, facendo sognare intere generazioni, divenendo con il tempo un vero e proprio cult, nonché uno dei migliorisulla danza. 🔗 Cinefilos.it