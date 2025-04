Diritti ridotti a retorica Amnesty International lancia l’allarme globale

Amnesty International arriva come un atto d’accusa globale. Non una fotografia, ma una sentenza: il sistema dei Diritti umani, forgiato nel dopoguerra tra le macerie dell’orrore, è oggi accerchiato da forze che puntano apertamente alla sua demolizione. Un’involuzione che non è frutto di scosse improvvise, ma il risultato di un’erosione lenta, sistematica e consapevole, che ora appare strutturale.Italia: un Paese indifferenteNel nostro paese, la normalizzazione della violazione dei Diritti si è sedimentata dietro una cortina di distrazioni. Tortura e maltrattamenti nelle carceri sono riemersi con gravità preoccupante, mentre la sovrappopolazione penitenziaria si è accompagnata a condizioni di vita disumane. Il numero di suicidi tra le persone detenute ha raggiunto livelli record, segnando l’abisso in cui la dignità umana può precipitare quando diventa un tema residuale e dimenticato. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Diritti ridotti a retorica, Amnesty International lancia l’allarme globale Il nuovo Rapporto 2024-2025 diarriva come un atto d’accusa. Non una fotografia, ma una sentenza: il sistema deiumani, forgiato nel dopoguerra tra le macerie dell’orrore, è oggi accerchiato da forze che puntano apertamente alla sua demolizione. Un’involuzione che non è frutto di scosse improvvise, ma il risultato di un’erosione lenta, sistematica e consapevole, che ora appare strutturale.Italia: un Paese indifferenteNel nostro paese, la normalizzazione della violazione deisi è sedimentata dietro una cortina di distrazioni. Tortura e maltrattamenti nelle carceri sono riemersi con gravità preoccupante, mentre la sovrappopolazione penitenziaria si è accompagnata a condizioni di vita disumane. Il numero di suicidi tra le persone detenute ha raggiunto livelli record, segnando l’abisso in cui la dignità umana può precipitare quando diventa un tema residuale e dimenticato. 🔗 Lanotiziagiornale.it

