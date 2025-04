Direttore sportivo la clamorosa ipotesi che prende forza nel Milan

Milan, di un Direttore sportivo che vada ad integrarsi con il gruppo di lavoro già operativo in Via Aldo Rossi 🔗 Pianetamilan.it - Direttore sportivo, la clamorosa ipotesi che prende forza nel Milan Prosegue la ricerca, in casa, di unche vada ad integrarsi con il gruppo di lavoro già operativo in Via Aldo Rossi 🔗 Pianetamilan.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Milan, svolta per il nuovo direttore sportivo: decisione clamorosa, cambia lo scenario! - Le ultime sul possibile nuovo direttore sportivo del Milan per la prossima stagione, con una decisione a sorpresa. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe valutando una nuova clamorosa ipotesi per quanto riguarda il prossimo direttore sportivo. Dopo i sondaggi con Tare, D’Amico, Manna e Sartori, i rossoneri avrebbero […] 🔗calcionews24.com

Milan, Scaroni: “Direttore sportivo, stadio, Ibrahimovic e Furlani. Vi dico tutto” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Milan, svolta su direttore sportivo e allenatore: ci sono i nomi! - sNovità interessanti in casa rossonera per quanto riguarda le nuove figure che faranno parte del Milan del futuro Il Milan sta provando a fare una rincorsa insperata verso la Champions League. Ad oggi ci sono sei punti a distanziare i rossoneri dal quarto posto occupato dal Bologna, squadra contro cui i lombardi hanno perso lo scontro diretto qualche settimana fa al Dall’Ara per 2-1. Comunque vada, a fine stagione ci sarà una sorta di rivoluzione a Casa Milan dato che la decisione finale su chi sarà il prossimo direttore sportivo è ancora da prendere e spetterà a Giorgio Furlani, dopo che il ... 🔗rompipallone.it

Su questo argomento da altre fonti

Simone Inzaghi al Milan dopo l’addio all’Inter: “Arriva il Ds Tare”; Scambio Abraham-Saelemaekers, spunta un’ipotesi clamorosa; Milan News – Clamoroso Ancelotti: poco fa l’annuncio sul ritorno!; Ancelotti al Milan: la telefonata che cambia tutto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Milan, svolta per il nuovo direttore sportivo: decisione clamorosa, cambia lo scenario! - Le ultime sul possibile nuovo direttore sportivo del Milan per la prossima stagione, con una decisione a sorpresa. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ... 🔗calcionews24.com

Direttore sportivo Milan, clamoroso passo indietro: tifosi increduli - Il Milan potrebbe rivedere una propria decisione di queste settimane: a rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, lasciando i tifosi sorpresi. 🔗milanlive.it

Ribaltone Milan, direttore sportivo e allenatore: nuovo clamoroso scenario - Saltato Paratici, si aprono nuovi clamorosi scenari per il ruolo di direttore sportivo e allenatore: ecco l’ultima calda ipotesi Direttore sportivo e allenatore: nuovo scenario (ANSA ... 🔗milanlive.it