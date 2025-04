DIRETTA Champions League Barcellona-Inter 0-1 | Thuram di tacco che meraviglia! LIVE

Il Barcellona padrone di casa, guidato in panchina da Hans-Dieter Flick, è reduce dall'importantissima vittoria ottenuta nella finale della Coppa del Re contro i rivali storici del Real Madrid di Carlo Ancelotti: decisiva la rete di Jules Kounde al minuto 116 dei tempi supplementari. Nella Liga, i blaugrana sono in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio proprio sulle 'merengue'. Di contro, i nerazzurri dell'allenatore Simone Inzaghi vivono un momento decisamente complicato: tre sconfitte consecutive tra campionato di Serie A e Coppa Italia, eliminazione in semifinale della coppa Nazionale e vetta della classifica persa dopo la vittoria del Napoli del grande ex Antonio Conte contro il Torino nel turno precedente.

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale, derby in casa Italia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale. 20:11 La fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea sta entrando nel vivo anche al maschile, questa sera ad affrontarsi saranno le ultime due formazioni italiane rimaste in gioco. 20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. 🔗oasport.it

DIRETTA Champions League, Inter-Feyenoord 1-0: Taremi sfiora il raddoppio! LIVE - Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesi Dopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’Inter si tuffa in Champions League per conquistare il passaggio ai quarti di finale. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Champions League: Barcellona-Inter 0-0 DIRETTA - Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha scelto: Marcus Thuram partirà dal 1' nella semifinale di Champions League contro il Barcellona. 🔗ansa.it

Barcellona-Inter diretta Champions League, segui la semifinale d'andata - La squadra di Inzaghi per dimenticare le delusioni in campionato e Coppa Italia va a far visita a quella di Flick, in corsa per il Triplete: dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale ... 🔗corrieredellosport.it

Champions, Barcellona-Inter 0-0 | La diretta - Sciolti i dubbi della vigilia. Torna Thuram in coppia con Lautaro. A sinistra gioca Dimarco. In casa blaugrana Ferran Torres gioca al posto di Lewandowski ... 🔗msn.com