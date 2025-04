Dipendente in malattia scatta il licenziamento senza riposo

malattia può essere legittimamente sanzionato, fino al licenziamento, se svolge attività incompatibili con la guarigione.La sanzione disciplinare è legittimata anche se non si dimostra un danno concreto alla salute del lavoratore, ma solo potenziale.Il casoNel caso specifico, un lavoratore si era messo in congedo per malattia in seguito ad un infortunio al braccio. Si trattava di un operaio edile fattosi male in un cantiere. Durante il periodo di malattia, però, si era dedicato ad alcune attività ludiche: aveva fatto una gita al mare guidando il motorino, come accertato da un investigatore privato. Attività che per il datore di lavoro erano incompatibili con la necessità di riposare. Le prescrizioni mediche ricevute, infatti, invitavano al riposo e all’immobilizzazione dell’arto. 🔗 Quifinanza.it - Dipendente in malattia, scatta il licenziamento senza riposo Con l’ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025, la Cassazione ha stabilito che un lavoratore assente perpuò essere legittimamente sanzionato, fino al, se svolge attività incompatibili con la guarigione.La sanzione disciplinare è legittimata anche se non si dimostra un danno concreto alla salute del lavoratore, ma solo potenziale.Il casoNel caso specifico, un lavoratore si era messo in congedo perin seguito ad un infortunio al braccio. Si trattava di un operaio edile fattosi male in un cantiere. Durante il periodo di, però, si era dedicato ad alcune attività ludiche: aveva fatto una gita al mare guidando il motorino, come accertato da un investigatore privato. Attività che per il datore di lavoro erano incompatibili con la necessità di riposare. Le prescrizioni mediche ricevute, infatti, invitavano ale all’immobilizzazione dell’arto. 🔗 Quifinanza.it

