Differenziata | nuovi distributori di sacchetti

nuovi distributori automatici di sacchetti per la raccolta Differenziata e in contemporanea la campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza. Il Comune informa che sono stati installati in diversi punti della città i distributori automatici di sacchetti per la raccolta Differenziata dei rifiuti. I distributori saranno attivi a breve e funzioneranno tramite tessera sanitaria. Il sistema consente di monitorare il ritiro dei sacchetti da parte dei cittadini, promuovendo comportamenti virtuosi. Diversi i vantaggi per la comunità: tracciabilità dell'erogazione, equità dato che ogni cittadino potrà prelevare la propria dotazione di sacchetti in modo automatico e regolamentato. Ma anche incoraggiamento alla raccolta Differenziata corretta, riduzione degli sprechi e maggiore efficienza nei servizi di igiene urbana.

