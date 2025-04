Diego Granese riceve il prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti come figura influente a Dubai

Diego Granese, noto imprenditore e influencer italiano, ha ottenuto il prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti, un riconoscimento riservato a individui che apportano un contributo significativo allo sviluppo del paese. A differenza di molti che ottengono questo visto attraverso investimenti immobiliari e quindi il visto sarà legato all'investimento (nel momento in cui si vende l'immobile ad esempio il visto decade) , Granese lo ha ricevuto per il suo impatto come figura influente e per il suo ruolo attivo nell'ecosistema imprenditoriale e digitale di Dubai grazie anche al suo impegno incredibile attraverso i suoi social media che contano decine di milioni di visualizzazioni incentrate sullo sponsorizzare Dubai come meta per imprenditori, professionisti, atleti, influencer e celebrities direttamente dal Governo di Dubai.

