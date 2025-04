Diciassettenne accoltellato al petto a Genova arrestato un ventiseienne L’ombra della microcriminalità

Diciassettenne, colpito per vendetta con un coccio di bottiglia dopo una rissa, è stato trovato in un lago di sangue in piazza Caricamento con una lesione a un polmone. Il ventiseienne arrestato per tentato omicidio lavora come operaio e risulta incensurato 🔗 Ilsecoloxix.it - Diciassettenne accoltellato al petto a Genova, arrestato un ventiseienne. L’ombra della microcriminalità Il, colpito per vendetta con un coccio di bottiglia dopo una rissa, è stato trovato in un lago di sangue in piazza Caricamento con una lesione a un polmone. Ilper tentato omicidio lavora come operaio e risulta incensurato 🔗 Ilsecoloxix.it

