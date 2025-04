Dichiarazioni precompilate 2025 disponibili online sul sito dell' Agenzia delle Entrate

Dichiarazioni precompilate 2025 sono online. Sul sito delle Entrate sono ora disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono circa un miliardo e trecento milioni. A partire dal 15 maggio sarà possibile "restituire" la dichiarazione al Fisco, con o senza modifiche.Per visualizzare e scaricare la dichiarazione (730 o Redditi, a seconda dei requisiti) basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È sempre possibile delegare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, spiegano le Entrate, basta utilizzare la funzionalità disponibile nella propria area riservata. 🔗 Quotidiano.net - Dichiarazioni precompilate 2025 disponibili online sul sito dell'Agenzia delle Entrate Lesono. Sulsono orain modalità consultazione i moi già predisposti con i dati in possessoo inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono circa un miliardo e trecento milioni. A partire dal 15 maggio sarà possibile "restituire" la dichiarazione al Fisco, con o senza modifiche.Per visualizzare e scaricare la dichiarazione (730 o Redditi, a seconda dei requisiti) basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È sempre possibile delegare un familiare o un'altra persona di fiducia a operarenel proprio interesse: per farlo, spiegano le, basta utilizzare la funzionalità disponibile nella propria area riservata. 🔗 Quotidiano.net

