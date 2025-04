Quotidiano.net - Dichiarazione Precompilata 2025 oggi al via: tutto quello che devi sapere su 730, bonus e scadenze

Ladei redditiè ufficialmente partita, segnando un ulteriore passo verso la semplificazione fiscale per milioni di contribuenti italiani. A partire dal pomeriggio di, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online il modello 730 precompilato, uno strumento che facilita la gestione delle imposte per dipendenti, pensionati e, novità di quest’anno, anche per alcune categorie di contribuenti non titolari di partita IVA.Con una mole impressionante di dati precaricati – oltre 1,3 miliardi – e un’interfaccia sempre più intuitiva, lasi conferma una risorsa chiave per i cittadini. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio cosa contiene la, come accedervi, le novità dele i vantaggi per i contribuenti, con un’attenzione particolare aifiscali e alle. 🔗 Quotidiano.net