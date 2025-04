Dichiarazione della Congregazione dei Cardinali

La Congregazione dei Cardinali desidera rendere note le seguenti due questioni di carattere procedurale sulle quali ha avuto modo di riflettere e dibattere

Papa Francesco, alle 9 la prima congregazione dei cardinali - È morto Papa Francesco. Le cause del decesso sono un ictus e un collasso cardiocircolatorio irreversibile. Il Vaticano ha reso noto che i funerali saranno celebrati tra venerdì e domenica. A decidere il giorno esatto saranno i cardinali durante la prima Congregazione. La salma sarà traslata in Basilica il 23 aprile. Il Giubileo “resta aperto”. Il conclave dovrebbe tenersi tra il 5 e il 10 maggio. Diffuso il testamento pronto dal 2022: “Voglio essere sepolto a Santa Maria Maggiore”. 🔗lapresse.it

Il Conclave inizia il 7 maggio: la data decisa dai cardinali riuniti in congregazione - Habemus data: il 7 maggio inizia il Conclave per decidere il nuovo Pontefice. A riferirlo è la Reuters. Mentre centinaia di fedeli continuano a rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore questa mattina, alle 9, i cardinali si sono riuniti in Vaticano per una nuova Congregazione Generale. In base all’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che disciplina il periodo successivo alla morte di un Pontefice, il conclave può iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso. 🔗open.online

Il Vaticano diffonde le immagini della salma di Papa Francesco. Oggi la prima congregazione dei cardinali. Sabato 26 aprile i funerali - Le prime immagini diffuse dal Vaticano mostrano Papa Francesco deposto nella bara nella Cappella di Santa Marta, con un rosario tra le mani. Come atteso, è vestito con la casula rossa, il pallio e in testa la mitra bianca. Oggi la salma del Pontefice resterà a Santa Marta, domani sarà portata a San Pietro ed esposta ai fedeli fino a poche ore prima dei funerali che si terranno sabato 26 aprile,... 🔗feedpress.me

Conclave, diritto di voto per i cardinali oltre il numero di 120; Dai cardinali «apprezzamento» per il passo indietro di Becciu; Congregazione dei cardinali, apprezzamento per il gesto di Becciu; La rinuncia al Conclave, la congregazione dei Cardinali apprezza il gesto di Becciu.

Congregazione dei cardinali, apprezzamento per il gesto di Becciu - Sul caso del cardinale Giovanni Angelo Becciu, la Congregazione dei cardinali "ha preso atto che egli, avendo a cuore il bene della Chiesa, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del ... 🔗ansa.it

Verso il Conclave, i cardinali: “Sarà breve”. Due elettori danno forfait: sono 133 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verso il Conclave, i cardinali: “Sarà breve”. Due elettori danno forfait: sono 133 ... 🔗tg24.sky.it

Congregazione Cardinali: apprezzamento per il gesto di Becciu - La nota diffusa dopo il passo indietro del Cardinale che non parteciperà al Conclave. I porporati auspicano che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti ... 🔗rainews.it