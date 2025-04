Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile | scadenze e novità

2025, la possibilità di consultare e stampare i modelli della propria Dichiarazione precompilata 730 e redditi Pf 2025. Sarà possibile accedere dall’area riservate del sito dell’Agenzia delle Entrate, che lo aveva stabilito con il provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025. Cosa potrà fare il contribuente? Soprattutto accedere alla Dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2024. Ma ogni persona potrà anche visionare l’elenco delle informazioni attinenti alla Dichiarazione stessa, con le relative fonti informative e quelle risultanti dalla Certificazione Unica. Nell’elenco ci sono anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, indennità e provvigioni. Qualora il contribuente volesse presentare direttamente la Dichiarazione potrà farlo telematicamente dal 15 maggio in poi. 🔗 Lettera43.it - Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile: scadenze e novità È scattata dal 30 aprile, la possibilità di consultare e stampare i modelli della propria730 ePf. Sarà possibile accedere dall’area riservate del sito dell’Agenzia delle Entrate, che lo aveva stabilito con il provvedimento n. 193922 del 23 aprile. Cosa potrà fare il contribuente? Soprattutto accedere alladeiriferita all’anno d’imposta 2024. Ma ogni persona potrà anche visionare l’elenco delle informazioni attinenti allastessa, con le relative fonti informative e quelle risultanti dalla Certificazione Unica. Nell’elenco ci sono anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, indennità e provvigioni. Qualora il contribuente volesse presentare direttamente lapotrà farlo telematicamente dal 15 maggio in poi. 🔗 Lettera43.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. 🔗orizzontescuola.it

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, invio dal 15 maggio. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, invio dal 15 maggio. 🔗orizzontescuola.it

Dichiarazione dei redditi, c’è la precompilata 2025: quando sarà disponibile e tutte le novità di quest’anno (occhio agli eredi) - L’Agenzia delle Entrate lo ha confermato proprio in queste ore: si parte con la dichiarazione dei redditi e con la precompilata 2025. Dichiarazione dei redditi, c’è la precompilata 2025: quando sarà disponibile e tutte le novità di quest’anno (occhio agli eredi) (CANVA FOTO) – Notizie.comLa data da segnare sul calendario è mercoledì 30 aprile, in particolare nel pomeriggio. Allora sul sito delle Entrate saranno disponibili (in modalità consultazione) i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli Enti esterni. 🔗notizie.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tutto pronto per la Precompilata 2025: dichiarazioni consultabili dal 30 aprile; Precompilata 2025 al via oggi: dai bonus ai redditi, cosa prevede il “730 predisposto” e come funziona; Dal 30 Aprile il 730 Precompilato 2025: accesso, modifiche e invio; Dichiarazione precompilata 2025 da oggi: quando è disponibile e come fare il 730 - LaPresse. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dichiarazione dei redditi al via, da oggi la precompilata - Parte la stagione della dichiarazione dei redditi. Da oggi pomeriggio la precompilata 2025 sarà disponibile in modalità consultazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I modelli già predisposti con ... 🔗ansa.it

Dichiarazione dei redditi precompilata 2025, caricati 1.3 miliardi di dati - Parte la stagione della dichiarazione dei redditi. Da oggi 30 aprile la precompilata 2025 è disponibile in modalità consultazione sul sito dell' Agenzia delle Entrate. I modelli già predisposti conten ... 🔗tg24.sky.it

Dichiarazione dei redditi, ecco quando i rimborsi per il 730 possono essere sospesi - Le modifiche sulla precompilata e la restituzione di somme superiori ai 4mila euro possono portare a un congelamento dei conguagli ... 🔗msn.com