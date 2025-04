Notizie.com - Dichiarazione dei redditi precompilata 2025, ci siamo: da oggi online i modelli. Ecco cosa accadrà il 15 maggio

Come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, da30 aprilele dichiarazioni precompilate sonosul sito dell’Agenzia delle Entrate.dei, ci: dail 15(CANVA FOTO) – Notizie.comSul portale sono disponibili in modalità consultazione igià predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da Enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono circa un miliardo e trecento milioni.Per consultare la propriabasta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Sarà così possibile visualizzare e scaricare la(730 o, a seconda dei requisiti. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operarenel proprio interesse. 🔗 Notizie.com