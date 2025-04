Dichiarazione dei redditi o no Ecco come si può donare

come già chiarito, la destinazione del 5X1000 va espressa durante la Dichiarazione dei redditi o la Certificazione Unica. In tutti i moduli (730, Unico e CU) è presente una sezione dedicata, alla voce "Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF". Anche senza fare la Dichiarazione dei redditi è possibile donare il proprio 5x1000, perché i contribuenti che non devono presentare la Dichiarazione possono scegliere di destinare l'otto, il cinque o il due per mille dell'IRPEF, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica (CU) o al Modello 730 o al Modello redditi Persone Fisiche (ex Unico). Questa scheda va messa in busta chiusa, e occorre apporre la scritta "scelta per la destinazione del 5×1000 dell'IRPEF", con indicazione di nome, cognome e codice fiscale.

