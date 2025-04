Dichiarazione dei Redditi 2025 Cosa fare come funziona scadenze e novità

Dichiarazione dei Redditi 2025 si parte. Da oggi si può visualizzare la propria precompilata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni, già predisposte contengono i dati in possesso del Fisco oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Dal 15 maggio si potrà modificare, accettare e trasmettere. Scadenza: entro il 30 settembre se si tratta di 730 (dipendenti, pensionati, disoccupati.), entro il 31 ottobre se si tratta di modello Redditi Persone Fisiche (partita IVA, Redditi esteri o partecipazioni societarie ecc.). Passo passo ecco tutto quello che bisogna sapere.Chi deve presentare la Dichiarazione dei Redditi (precompilata) e chi è esoneratoLe persone fisiche presentano la Dichiarazione dei Redditi utilizzando il modello Redditi Persone Fisiche o il modello 730, a seconda della tipologia di reddito posseduta.

